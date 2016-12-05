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Бывший предправления московского банка "Терра" обжаловал решение о банкротстве

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Теги: Банкротство, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
09:00 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек – РАПСИ. Бывший председатель правления московского банка "Терра" Казибек Тагирбеков подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о признании кредитной организации банкротом, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 18 октября. Тогда было удовлетворено заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АКБ "Терра". В отношении кредитной организации было открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим банка утвержден Сергей Перунов из НП "ОАУ "Авангард".

Апелляционная жалоба Тагирбекова будет рассмотрена судом 21 декабря.

Регулятор 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Терра". Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

В сообщении ЦБ отмечалось, что в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества АКБ "Терра" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Вследствие исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственник кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Терра" на 1 июля занимал 593-ее место в банковской системе РФ.

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Бывший предправления московского банка "Терра" обжаловал решение о банкротстве

09:00 05/12/2016 Бывший председатель правления московского банка "Терра" Казибек Тагирбеков подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о признании кредитной организации банкротом, сообщили РАПСИ в суде.
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