Суд в феврале рассмотрит дело о банкротстве московского банка "Экспресс-кредит"

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09:40 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 февраля 2017 года рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом КБ "Экспресс-кредит", сообщили РАПСИ в суде.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ноябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Экспресс-кредит", размер которого составит около 3,4 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 3,8 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Регулятор отозвал у КБ лицензию на осуществление банковских операций 16 ноября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов КБ "Экспресс-кредит" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября занимал 537-ое место в банковской системе РФ.