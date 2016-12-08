ЦБ разработал стандарт инфобезопасности в сфере переводов денежных средств

12:02 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ опубликовал Стандарт обеспечения информационной безопасности организаций банковской системы России.

По информации пресс-службы регулятора, он вступает в действие с 1 января 2017 года.

Документ касается организаций банковской системы Российской Федерации, которые выполняют функции операторов по переводу денежных средств или операторов услуг платежной инфраструктуры. Предлагаемый стандарт устанавливает процедуры сбора и анализа технических данных при реагировании на инциденты, связанные с информационной безопасностью при осуществлении переводов денежных средств.

Положения стандарта направлены на оптимизацию процесса сбора и обработки технических данных, обеспечение сохранности и неизменности собранной информации об инцидентах, связанных с информационной безопасностью при осуществлении переводов денежных средств, а также ее доступности, целостности и конфиденциальности в процессе дальнейшей обработки собранных технических данных, сообщили в ЦБ РФ.

Применение положений стандарта позволит, по мнению регулятора, повысить качество реагирования организаций банковской системы РФ на угрозы информационной безопасности, а также эффективность борьбы с кибермошенниками и уровень защищенности платежной инфраструктуры.