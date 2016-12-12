Арбитраж признал несостоятельным петербургский банк "Финансовый капитал"

17:25 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Коммерческий банк "Финансовый капитал" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

ЦБ 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Финансовый капитал". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"ООО КБ "Финансовый капитал" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с доформированием по требованию надзорного органа резервов на возможные потери по ссудной задолженности в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, по данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления в уполномоченный орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По величине активов банк на 1 октября занимал 512-ое место в банковской системе РФ.