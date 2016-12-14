Агентство по страхованию вкладов требует 24,6 млрд руб с экс-глав Мастер-банка

15:10 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 февраля рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 24,6 миллиарда рублей бывших членов органов управления Мастер-банка, говорится в материалах дела.

АСВ (конкурсный управляющий) заявило требование к экс-председателю правления банка Борису Булочнику, а также к Александру Булочнику, Галине Нагаевой, Александру Киселеву и Владимиру Орлову.

В сентябре сообщалось, что уголовное дело о незаконных банковских операциях с извлечением дохода на сумму более 24 миллионов рублей в отношении бывшего начальника управления корпоративного бизнеса "Мастер-Банка" и еще двенадцати человек направлено на рассмотрение в суд

Ранее суд продлил процедуру банкротства в отношении Мастер-банка. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд АСВ. Свое ходатайство агентство мотивировало тем, что не все мероприятия завершены в рамках конкурсного производства, идет работа по взысканию ссудной задолженности. Также банк продолжает осуществлять расчеты с кредиторами.

АСВ в октябре сообщило, что Мастер-банк выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 15,8 миллиарда рублей, что составляет 34,07% суммы установленных требований. Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 сентября составляет 62,4 миллиарда рублей, в том числе перед кредиторами первой очереди – 47,1 миллиарда рублей.

За время конкурсного производства было реализовано имущество на сумму 268 миллионов рублей. Также было возбуждено исполнительное производство на общую сумму 21,7 миллиарда рублей, заявил представитель агентства.

Банк России 20 ноября 2013 года издал приказ об отзыве у Мастер-банка, входившего в первую сотню российских банков по размеру активов и владевшего одной из крупнейших сетей банкоматов, лицензии на осуществление банковских операций. Столичный арбитраж 16 января 2014 года признал Мастер-банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.

Мастер-банк, контролируемый семьей предправления Бориса Булочника, по объему депозитов населения на 1 октября 2013 года занимал 41-е место с показателем в 47,376 миллиарда рублей, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.