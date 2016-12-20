Арбитраж признал банкротом московский Вестинтербанк

РАПСИ

13:11 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Вестинтербанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Конкурсным управляющим банка назначено агентство.

Регулятор 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Решение об отзыве у Вестинтербанка лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. По информации ЦБ, в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества ООО «Вестинтербанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски.

По величине активов на 1 октября Вестинтербанк занимал 489-ое место в банковской системе РФ.