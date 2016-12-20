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Арбитраж по заявлению ЦБ РФ ликвидировал московский Энтузиастбанк

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Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:08 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о принудительной ликвидации ООО ИКБ «Энтузиастбанк», говорится в сообщении Агентства по страховании вкладов. 

Ликвидатором банка назначено агентство.

Регулятор 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

В решении ЦБ РФ об отзыве лицензии у Энтузиастбанка говорится о неоднократных нарушениях в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, сообщил ЦБ РФ.

По величине активов на 1 октября Энтузиастбанк занимал 608-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж по заявлению ЦБ РФ ликвидировал московский Энтузиастбанк

15:08 20/12/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о принудительной ликвидации ООО ИКБ «Энтузиастбанк», говорится в сообщении Агентства по страховании вкладов.
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