Рейтинг@Mail.ru
 
20/12/2016 21:33
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

"Дыра" в капитале Финпромбанка составила более 23 млрд руб — ЦБ РФ

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
18:56 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Активы АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк) не превышают 15,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 39,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка (ЦБ) РФ.

Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, ЦБ сообщил о сделках бывших руководителей АКБ по замене ссудной задолженности на неликвидные ценные бумаги компаний-нерезидентов, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не котирующихся на рынке.

Арбитражный суд Москвы 24 октября принял решение о признании Финпромбанка несостоятельным (банкротом). Его конкурсным управляющим была утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Финпромбанка, направлена ЦБ в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство внутренних дел России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Регулятор 19 сентября отозвал у банка лицензию. Такое решение было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Дыра" в капитале Финпромбанка составила более 23 млрд руб — ЦБ РФ

18:56 20/12/2016 Активы АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк) не превышают 15,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 39,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка (ЦБ) РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арбитраж подтвердил штраф ФАС в размере 500 тыс руб в отношении Google

18:09 20/12/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление американской компании Google Inc., подтвердив законность постановления ФАС России о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявлено окончательное обвинение

16:49 20/12/2016 Директору оздоровительного лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" в Республике Карелия Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о гибели детей, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

13:39 20/12/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера