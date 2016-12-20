"Дыра" в капитале Финпромбанка составила более 23 млрд руб — ЦБ РФ

18:56 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Активы АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк) не превышают 15,9 миллиарда рублей при величине обязательств в 39,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка (ЦБ) РФ.

Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, ЦБ сообщил о сделках бывших руководителей АКБ по замене ссудной задолженности на неликвидные ценные бумаги компаний-нерезидентов, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не котирующихся на рынке.

Арбитражный суд Москвы 24 октября принял решение о признании Финпромбанка несостоятельным (банкротом). Его конкурсным управляющим была утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Финпромбанка, направлена ЦБ в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство внутренних дел России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Регулятор 19 сентября отозвал у банка лицензию. Такое решение было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.