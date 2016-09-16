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АСВ сообщило о наличии признаков преднамеренного банкротства Геленджик-банка

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Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Россия
15:17 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщила, что утверждено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ПАО «Геленджик-банк».

Кроме того, 13 июля в УФСБ России по Краснодарскому краю направлено заявление по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата) и статьи 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса РФ. Также АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, завершена проверка обстоятельств банкротства Геленджик-банка, «по результатам которой приняты меры по привлечению к гражданской - правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве кредитной организации».

Арбитражный суд Краснодарского края 18 сентября 2015 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом Геленджик-банка.

Регулятор 17 июля 2015 года отозвал у Геленджик-банка лицензию. По информации ЦБ, банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски, кредитной организацией не соблюдались введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

ЦБ также сообщил, что Геленджик-банк был вовлечен в проведение в крупных объемах транзитных сомнительных операций. В условиях наличия длительного корпоративного конфликта, руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отметил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, на 1 июля 2015 года он занимал 516-ое место в банковской системе РФ.

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АСВ сообщило о наличии признаков преднамеренного банкротства Геленджик-банка

15:17 16/09/2016 Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщила, что утверждено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ПАО «Геленджик-банк».
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