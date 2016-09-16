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Путин прокомментировал обнародованные хакерами данные из базы WADA

Контекст
Теги: Допинг, спорт, WADA, Владимир Путин, Россия
19:15 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ. Вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещённые для других, а люди, которые явно страдают тяжёлыми заболеваниями, тяжёлой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких‑то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ, комментируя обнародованную хакерами информацию из базы WADA.

«Это вообще не укладывается совершенно ни в какие рамки. Но это отдельная тема», - сказал глава государства.

«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности, потому что возникает очень много вопросов», - считает Путин.

Хакерская группа Fancy Bear 13 сентября опубликовала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало некоторым американским спортсменам принимать запрещенные вещества в терапевтических целях.

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Путин прокомментировал обнародованные хакерами данные из базы WADA

19:15 16/09/2016 Вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещённые для других, а люди, которые явно страдают тяжёлыми заболеваниями, тяжёлой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких‑то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ, комментируя обнародованную хакерами информацию из базы WADA.
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