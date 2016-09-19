Путин: недопуск паралимпийцев к играм - трусливое и лицемерное решение

18:52 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Отстранение российских паралимпийцев от участия в играх в Рио - нечестное, лицемерное и трусливое решение, заявил президент Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ по летним видам спорта.

"Против вас сыграли не по‑спортивному, не по‑честному. Говорю о незаслуженном, несправедливом отстранении нашей команды от участия в Паралимпиаде", - сказал президент, подчеркнув, что Россия не приветствует действия хакеров, "но благодаря им стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх и внешне для всех были абсолютно здоровыми, оказывается, принимали запрещенные препараты, причем такие препараты, которые давали и дают явные преимущества в спортивной борьбе".

"А почему‑то наши паралимпийцы только по какому‑то непонятному никому подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады. Безусловно, это решение нечестное, лицемерное и трусливое", - добавил Путин.

Также президент отметил, что несмотря ни на что Россия тесно сотрудничает с международными организациями. "Мы выступаем за формирование четкой, равноправной и абсолютно прозрачной системы контроля в спортивной сфере, в том числе в вопросах противодействия допингу, здесь не должно быть никакой политики, никакого лицемерия и никаких двойных стандартов", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия остается верна идеалам паралимпийского движения, продолжит поддерживать спортсменов и создавать для них все необходимые условия.