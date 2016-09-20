Возбуждены уголовные дела по факту кражи 25 кг золота на 68 млн руб

08:20 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Возбуждены уголовные дела в отношении предполагаемых похитителей 25 килограммов золота стоимостью более 68 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"В августе в ходе проведения спецоперации сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлены граждане, у которых обнаружено и изъято промышленное золото общим весом около 25 килограммов. Согласно котировке Центробанка РФ, стоимость изъятого драгметалла составляет более 68 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у одного из задержанных по делу было изъято более 11,5 килограмма природного шлихового золота, а у второго — изготовленные кустарным способом 23 слитка промышленного золота весом около 10 килограммов. Слитки были спрятаны в тайнике. У последнего фигуранта дела три килограмма металла изъято при перевозке в Северо-Кавказский регион.

"Следственным подразделением УФСБ в отношении этих мужчин возбуждены уголовные дела по статье "незаконный оборот драгоценных металлов". Ведется следствие", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что в соответствии с законом, изъятое золото подлежит обращению в доход государства.