Путин сократил штатную численность МВД

14:43 20/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении с 1 октября предельной штатной численности МВД почти на 100 тысяч человек, в частности предельная штатная численность центрального аппарата МВД сокращена на 761 единицу, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 871 единицы", — говорится в указе президента № 480 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации" от 20.09.2016 года.

Этот документ вносит изменение в указ президента от 5 мая 2014 года, когда предельная штатная численность органов внутренних дел была установлена в количестве 1 003 232 человек. Таким образом, предельная штатная численность органов внутренних дел сокращена на 98 361 единицу или на 10%.

Тем же указом глава государства разрешил министру внутренних дел иметь 6 заместителей, сократил, упразднив должность замминистра, которым был главком Внутренних войск МВД, переведенных из структуры МВД в Росгвардию. Всего же предельная штатная численность центрального аппарата МВД сокращена на 761 единицу — до 6714 единиц.