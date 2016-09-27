ЦБ РФ сообщил об улучшении показателей инвестиционной активности

18:37 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Динамика индикаторов инвестиционной активности в августе продолжала улучшаться, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) России.

В сентябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» регулятора отмечается, что существенно замедлилось снижение объема строительных работ и продолжился рост импорта машин и оборудования.

По мнению ЦБ РФ, инвестиционную активность продолжают ограничивать консервативная инвестиционная политика компаний, неопределенность относительно будущей динамики спроса и умеренно жесткие условия кредитования корпоративных заемщиков.

Регулятор сообщил, что в августе возобновился рост выпуска промышленного производства, однако процесс восстановления производственной активности остается неустойчивым. «Это проявляется как в низких темпах роста выпуска промышленной продукции, так и в неоднородности его динамики по разным товарным группам», - говорится в сообщении.

Выпуск сырья, инвестиционных и промежуточных товаров в годовом сопоставлении несколько снизился. Однако позитивные тенденции, наметившиеся в июле в ряде производств, сохранились. Также в августе продолжился рост выпуска отдельных видов машиностроительной продукции. Внешний спрос оказал поддержку росту производства в химической и деревообрабатывающей промышленности.

В производстве товаров потребительского назначения наблюдался заметный рост, что в том числе было связано с увеличением выпуска высокотехнологичной продукции (бытовая техника, легковые автомобили и др.). Кроме того, высокие показатели сбора урожая обусловили значительный прирост продукции сельского хозяйства, сообщил регулятор.