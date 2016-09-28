ЦБ РФ сообщил о признаках вывода активов из ЕвроАксис банка на 1,1 млрд руб

17:51 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Временная администрация по управлению «ЕвроАксис Банком» в ходе проведения обследования финансового состояния выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов на 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

Активы, по данным регулятора, выводились путем выдачи кредитов на сумму порядка 930 миллионов рублей организациям с сомнительной платежеспособностью и замены высоколиквидных ценных бумаг на обязательства по кредитам компаний с неизвестной платежеспособностью на общую сумму в рублевом эквиваленте 228 миллионов рублей.

Размер обязательств АО «ЕвроАксис Банк» перед кредиторами превышает стоимость его имущества (активов) на 710,8 миллиона рублей, говорится в решении Арбитражного суда Москвы о несостоятельности банка.

Размер имущества (активов) банка составляет 423,2 миллиона рублей, размер обязательств банка перед его кредиторами — 1,1 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 31 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом ЕвроАксис банка. Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Центробанк 27 мая отозвал лицензию у московского ЕвроАксис банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 мая 456-е место в банковской системе РФ.