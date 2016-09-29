После обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело о взяточничестве

22:03 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Уголовное дело возбуждено после обысков в здании столичного управления Ространснадзора, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По данным фактам СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 (дача взятки) и частью 5 статьей 291 (получение взятки) УК РФ. В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 обысков по местам жительства и работы фигурантов, В настоящее время следователями Следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве совместно с оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты 15 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на которые переводились денежные средства; материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение; списки организаций, с которых вымогались денежные средства; иные документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу.

"Доставлено свыше 20 человек, причастных к совершению противоправной деятельности", - также отметила представитель МВД.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщала, что обыски по делу о взятке на 1,15 миллиона рублей идут сразу по 27 адресам, в том числе в Центральном управлении государственного автодорожного надзора в Москве (подразделение Ространснадзора). Кроме того, СМИ сообщили о задержании начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика и начальника Южного управления Игоря Высоцкого.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.