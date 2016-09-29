Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
29/09/2016 03:08
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

После обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело о взяточничестве

Контекст
Теги: Коррупция, Ространснадзор, МВД РФ, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
22:03 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Уголовное дело возбуждено после обысков в здании столичного управления Ространснадзора, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По данным фактам СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 (дача взятки) и частью 5 статьей 291 (получение взятки) УК РФ. В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 обысков по местам жительства и работы фигурантов, В настоящее время следователями Следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве совместно с оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты 15 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на которые переводились денежные средства; материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение; списки организаций, с которых вымогались денежные средства; иные документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу.

"Доставлено свыше 20 человек, причастных к совершению противоправной деятельности", - также отметила представитель МВД.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщала, что обыски по делу о взятке на 1,15 миллиона рублей идут сразу по 27 адресам, в том числе в Центральном управлении государственного автодорожного надзора в Москве (подразделение Ространснадзора). Кроме того, СМИ сообщили о задержании начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика и начальника Южного управления Игоря Высоцкого.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

После обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело о взяточничестве

22:03 28/09/2016 Уголовное дело возбуждено после обысков в здании столичного управления Ространснадзора, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

После обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело о взяточничестве

22:03 28/09/2016 Уголовное дело возбуждено после обысков в здании столичного управления Ространснадзора, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

17:04 28/09/2016 Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016 Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.

Мультимедиа

Видео: Паук и представитель полиции об инциденте в новосибирском аэропорту
Фотолента: Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Первые часы на свободе
Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера