Расходы на банкротство Внешпромбанка до 31 декабря составят 156,2 млн руб

keytown.me

12:14 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Внешпромбанка за период с 1 октября по 31 декабря составят 156,2 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

В материалах управляющего отражены планируемые расходы на проведение мероприятий конкурсного производства. Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ), отметило агентство.

Агентство в сентябре сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 24 сентября 2018 года (включительно) и выплаты такого возмещения до 27 сентября 2018 года. АСВ отметило, что выплаты проводятся через Сбербанк, действующий от имени агентства в качестве банка-агента. Кроме того, АСВ направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 7,5 миллиарда рублей.

Установлены и включены в реестр Внешпромбанка требования кредиторов на общую сумму 229,9 миллиарда рублей. Требования 10,2 тысячи кредиторов первой очереди (вкладчики) составляют 78,3 миллиарда рублей.

Ранее АСВ сообщало, что расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, будут проводиться в период с 18 июля по 31 октября 2016 года (включительно) в размере 10,86% суммы установленных требований путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк.