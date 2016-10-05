Фигуранты "болотного дела" рассчитывают на компенсацию за нарушение прав

12:20 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Адвокаты фигурантов "болотного дела" Артема Савелова и Ильи Гущина заявили о намерении добиться компенсации за неправомерный суд в отношении их подзащитных, сообщила РАПСИ адвокат Мария Куракина.

"Жалоба Гущина на приговор уже лежит в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и ждёт своего решения. И мы не сомневаемся, что этот приговор будет отменён. А потом мы будем подавать жалобу о компенсации, естественного", - сказала собеседница агентства. Она такж отметила, что недавнее решение ЕСПЧ о присуждении ещё одному "болотнику" Ярославу Белоусову компенсации в размере 12,5 тысяч евро является показательным.

Сам Гущин заявил, что также рассчитывает на письменное извинение прокуратуры.

"Ничто так не греет сердце, как письменное извинение прокуратуры", - сказал Гущин.

Так, сегодня президиум Верховного суда рассмотрел кассационные жалоб двух фигурантов "болотного дела" Ильи Гущина и Артема Савелова, которые принимали участие в "Марше миллионов" и которые были впоследствии задержаны в ходе беспорядков на Болотной площади.

Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и столкновениях с полицией. Леонид Ковязин был арестован в сентябре 2012 года, но освобожден по амнистии в декабре 2013 года. Савелов и Гущин были арестованы в июне 2012 года и феврале 2013 года соответственно. Обвинения им были предъявлены лишь в феврале 2014 года и августе 2014 года. На протяжении всего этого времени они находились под стражей — арест продлевался по решению российского суда на том основании, что они якобы представляли угрозу и могли оказывать давление на свидетелей.

Все трое заявителей, ссылаясь на статью 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека, пожаловались в Страсбургский суд на немотивированность решений об их аресте. Кроме того, Савелов заявил о нарушении сроков рассмотрения его жалоб на арест.

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следователи возбудили дело о массовых беспорядках, ряд фигурантов дела обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.

Савелов был приговорен Замоскворецким судом Москвы в феврале 2014 года к 2 годам и семи месяцам заключения. Гущин в августе того же года был осужден на 2,5 года колонии общего режима.