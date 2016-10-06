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Суд приостановил на 90 суток деятельность одного из магазинов "Азбука вкуса"

Контекст
Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
19:37 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Тверской районный суд признал ООО «Городской супермаркет» (является управляющей компанией торговой сети «Азбука вкуса») виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность магазина «Азбука вкуса» на улице Садовая-Триумфальная, д.22/31, стр.1 сроком на 90 суток, говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее управлением в связи с обращением заявителя о покупке в магазине «Азбука вкуса» пищевой продукции неудовлетворительного качества по согласованию с прокуратурой города Москвы была организована внеплановая выездная проверка.

В ходе проверки было выявлено, что «ООО «Городской супермаркет» осуществляет деятельность с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, что представляет угрозу для здоровья не только потребителей, но также и сотрудников магазина». В частности, «санитарно-техническое состояние всего складского помещения, размещенного в подвальном этаже здания, неудовлетворительное, стены покрыты плесенью, в результате чего не соблюдаются условия, необходимые для хранения пищевой продукции, установлен факт наличия летающих мух и мух на «липких лентах».

Материалы административного дела, возбужденного по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Городской супермаркет» с целью решения вопроса о применении наказания в виде приостановления деятельности, управлением Роспотребнадзора были переданы в Тверской районный суд Москвы.

Решение суда для принудительного исполнения направлено в управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве.

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Суд приостановил на 90 суток деятельность одного из магазинов "Азбука вкуса"

19:37 06/10/2016 Тверской районный суд признал ООО «Городской супермаркет» (является управляющей компанией торговой сети «Азбука вкуса») виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность магазина «Азбука вкуса» на улице Садовая-Триумфальная, д.22/31, стр.1 сроком на 90 суток, говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.
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