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ФАС России выявила сговор на торгах по поставке автозаправок для нужд ФСБ

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Теги: Антимонопольное право, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
11:58 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила нарушения законодательства при проведении шести аукционов по поставке контейнерных и блочных автомобильных заправочных станций для нужд Федеральной службы безопасности (ФСБ), говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба признала ООО «Вектор» (правопреемник ЗАО «Вектор») и ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах для нужд ФСБ.

По информации ФАС, в ходе проведения торгов ООО «ВЕКТОР» и ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» минимально снижали начальные цены контрактов, а затем, отказываясь от конкурентной борьбы, обеспечивали поочередные победы друг другу.

Ведомство отметило, что дело было возбуждено, в том числе, на основании признания одного из участников картеля об участии в нём. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административных дел.

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ФАС России выявила сговор на торгах по поставке автозаправок для нужд ФСБ

11:58 07/10/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила нарушения законодательства при проведении шести аукционов по поставке контейнерных и блочных автомобильных заправочных станций для нужд Федеральной службы безопасности (ФСБ), говорится в сообщении ведомства.
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