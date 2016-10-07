Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/10/2016 14:49
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Прокуратура выявила нарушения законодательства на липецкой фабрике "Рошен"

Контекст
Теги: Roshen, Липецкая область, Россия
13:35 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Прокуратура Октябрьского района Липецка выявила многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности в деятельности АО ЛФК "Рошен" (входит в корпорацию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко), говорится в сообщении ведомства.

В частности, в АО ЛФК "Рошен" технологическая схема газового оборудования ГРП не соответствует фактическому расположению оборудования, на наружных участках газопроводов имеются следы коррозии. Кроме того, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не соответствует требованиям нормативных документов, а на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, организовано складирование строительных материалов, отметила прокуратура.

По результатам проверки в отношении должностного лица, ответственного за деятельность в сфере промышленной безопасности, вынесено постановление по делу об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Проверка проводилась совместно со специалистами Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прокуратура выявила нарушения законодательства на липецкой фабрике "Рошен"

13:35 07/10/2016 Прокуратура Октябрьского района Липецка выявила многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности в деятельности АО ЛФК "Рошен" (входит в корпорацию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко), говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мосгорсуд отправил осужденных за аварию в московском метро в колонию-поселение

14:44 07/10/2016 Московский городской суд изменил вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение Анатолию Круглову, Валерию Башкатову, Юрию Гордову и Алексею Трофимову, осужденным по делу об аварии в московском метро в июле 2014 года, в результате которой погибли 24 человека.

Серая аренда

12:47 07/10/2016 Рынок сдачи внаем жилья остается в тени – собственникам квартир невыгодно ни регистрировать арендаторов, ни платить налоги. Стимулировать граждан быть законопослушными власти не хотят, пресечь нарушения – не могут.

Что скрывают иностранные инвестиции

11:36 07/10/2016 Деятельность иностранных компаний в России принято оценивать по размерам их инвестиций. При этом в открытых источниках до сих пор не было проведено серьезного исследования об их использовании в нашей стране. РАПСИ попросило экономистов и юристов проанализировать схему функционирования иностранных инвестиций в России на примере шведской компании ИКЕА, позиционирующей себя как крупнейшего инвестора в нашей стране.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера