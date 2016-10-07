Прокуратура выявила нарушения законодательства на липецкой фабрике "Рошен"

13:35 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Прокуратура Октябрьского района Липецка выявила многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности в деятельности АО ЛФК "Рошен" (входит в корпорацию Roshen, принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко), говорится в сообщении ведомства.

В частности, в АО ЛФК "Рошен" технологическая схема газового оборудования ГРП не соответствует фактическому расположению оборудования, на наружных участках газопроводов имеются следы коррозии. Кроме того, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не соответствует требованиям нормативных документов, а на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, организовано складирование строительных материалов, отметила прокуратура.

По результатам проверки в отношении должностного лица, ответственного за деятельность в сфере промышленной безопасности, вынесено постановление по делу об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Проверка проводилась совместно со специалистами Верхне-Донского управления Ростехнадзора.