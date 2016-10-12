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Почтовая служба США добилась отмены регистрации бренда на фонд футбола из РФ

Теги: Товарный знак, Авторское право, США, Саратовская область, Россия
14:00 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Палата по патентным спорам удовлетворила заявление Почтовой службы США о признании недействительной регистрации на Благотворительный фонд развития футбола в Саратовской области товарного знака, сходного до степени смешения с официальной печатью американской почты, говорится в материалах ведомства.

Коллегия палаты отменила решение о предоставлении охраны товарного знака на саратовский фонд в отношении товаров и услуг МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано изобразительное обозначение, в состав которого включено, в частности, стилизованное изображение орла с головой белого цвета, повернутой в правую сторону. По мнению заявителя возражения, включенное в оспариваемый товарный знак стилизованное изображение белоголового орла сходно до степени смешения с официальной печатью Почтовой службы США.

Более 40 лет почтовая служба США является единственным лицом, использующим данную печать в качестве официальной государственной эмблемы и идентифицирующего службу средства индивидуализации на всей территории страны и во всем мире, сообщил заявитель.

Элементом официальной печати почтовой службы США, имеющим наибольшую отличительную способность, является изображение "изготовившегося к полету стилизованного белоголового орлана, обращенного головой направо". Этот изобразительный элемент на изображении официальной печати имеет самые большие размеры и расположен на самом центральном месте. По этой причине во всем мире люди привыкли воспринимать собственно стилизованное изображение белоголового орлана как символ американской почтовой службы, считает заявитель.

Кроме того, Патентное ведомство в апреле удовлетворило заявление Почтовой службы США о признании недействительной регистрации на российскую фирму товарного знака.

Коллегия палаты отменила решение от 28 августа 2013 года о регистрации этого знака на Некоммерческое партнерство "Профессиональное объединение охранных структур "Интегрированная безопасность" в отношении услуг 45-го класса МКТУ (услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в центре которого изображен щит, на котором в профиль изображен орел, а ниже - звезды, составляющие треугольник. По контуру круга в верхней части расположен словесный элемент "интегрированная", а в нижней — "безопасность", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана была предоставлена в сочетании белого и синего цветов.

По информации заявителя возражения, данный товарный знак представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с государственной эмблемой США — официальной печатью американской почтовой службы.

Кроме того, этот бренд может создать у потребителя впечатление о наличии какой-либо связи между правообладателем оспариваемого товарного знака и правительственными органами США. Официальная печать почтовой службы США охраняется как государственная эмблема согласно положениям Статьи 6ter Парижской Конвенции по охране промышленной собственности с 1976 года. В заявлении говорится, что официальная печать американской почты зарегистрирована в электронной базе данных ВОИС в качестве охраняемой согласно статье 6ter государственной эмблемы США.

Палата согласилась с доводами американского ведомства. Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными по общему зрительному впечатлению, отметил Роспатент. Несмотря на отличие в отдельных элементах, в целом оспариваемый товарный знак имитирует почтовую эмблему США, говорится в материалах патентного ведомства.

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Почтовая служба США добилась отмены регистрации бренда на фонд футбола из РФ

14:00 12/10/2016 Палата по патентным спорам удовлетворила заявление Почтовой службы США о признании недействительной регистрации на Благотворительный фонд развития футбола в Саратовской области товарного знака, сходного до степени смешения с официальной печатью американской почты, говорится в материалах ведомства.
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