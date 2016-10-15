Роспотребнадзор арестовал более тысячи меховых изделий на 37 млн руб

18:15 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве арестовало более тысячи меховых изделий на общую сумму 37,3 миллиона рублей, которые реализовывались в торговых центрах без контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ), говорится в сообщении ведомства.

В октябре специалисты провели контрольные мероприятия на 38 крупных торговых центрах и комплексах, реализующих изделия из натурального меха.

В ходе проверочных мероприятий установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки КИЗ. При осмотре меховых изделий в большинстве случаев зафиксировано отсутствие КИЗ, в ряде случаев нарушались требования маркировки (не удалена защитная пленка, КИЗ являлся съемным и мог быть прикреплен продавцом на любое другое меховое изделие). Также выявлены факты невнесения в систему установленной законодательством информации о продавце изделия, виде меха, номере декларации о соответствии. По установленным фактам административных правонарушений проводятся процессуальные действия.

При проведении проверок установлено, что некоторыми предпринимателями приняты меры по исполнению требований законодательства по маркировке меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками, сообщило управление.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» специалисты Роспотребнадзора проводят контрольные мероприятия в отношении реализации меховых изделий без КИЗ.