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Оправданный экс-офицер Аракчеев получит минимальную компенсацию — Ъ

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Москва, Россия
09:57 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший офицер внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство и оправданный по двум статьям обвинения, получит минимальную компенсацию за незаконное уголовное преследование, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

По данным издания, компенсация составит 200 тысяч рублей.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что прокуратура обжаловала решение о выплате компенсации Аракчееву в размере 500 тысяч рублей. Жалоба была рассмотрена 20 октября. По итогам заседания, суд отклонил ходатайство прокуратуры и оставил без удовлетворения жалобу осужденного.

"Тем не менее апелляция постановила изменить размер выплаты бывшему офицеру с 500 тысяч до 200 тысяч рублей", — пишет издание.

Как следует из материалов дела, 15 января 2003 года офицеры внутренних войск МВД РФ Сергей Аракчеев и Евгений Худяков в районе грозненского аэропорта "Северный" остановили КамАЗ и расстреляли ехавших в нем трех чеченцев. Офицеры, по версии следствия, также остановили "Волгу", а ее водителя вывезли в расположение части, где его пытали, а затем оставили на дороге за пределами части.

В декабре 2007 года Аракчеев и его предполагаемый сообщник Худяков были приговорены к 15 и 17 годам заключения в колонии строгого режима соответственно за убийство, разбой и превышение служебных полномочий. Кроме того, суд лишил обвиняемых офицерских званий, а Аракчеева — медали Суворова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в августе оправдал Аракчеева обвинению в разбое и превышении служебных полномочий.

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Оправданный экс-офицер Аракчеев получит минимальную компенсацию — Ъ

09:57 21/10/2016 Бывший офицер внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство и оправданный по двум статьям обвинения, получит минимальную компенсацию за незаконное уголовное преследование, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
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