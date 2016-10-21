Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/10/2016 11:38
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Националист Дмитрий Демушкин задержан в Москве

Контекст
Теги: Дмитрий Демушкин, Москва, Россия
10:23 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Националист Дмитрий Демушкин, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, задержан в Москве, об этом сообщил РАПСИ сам Демушкин.

"Я подал заявку на марш ("Русский Марш" прим. РАПСИ), меня задержали сейчас, повезут на арест в Пресненский суд", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Демушкин, причиной задержания могло стать нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

Слушания дела по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Националист Дмитрий Демушкин задержан в Москве

10:23 21/10/2016 Националист Дмитрий Демушкин, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, задержан в Москве, об этом сообщил РАПСИ сам Демушкин.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Националист Дмитрий Демушкин задержан в Москве

10:23 21/10/2016 Националист Дмитрий Демушкин, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, задержан в Москве, об этом сообщил РАПСИ сам Демушкин.

Управляющий "Авиалиний Дагестана" оспорил акт о нарушениях при банкротстве

09:36 21/10/2016 Конкурсный управляющий ОАО "Авиалинии Дагестана" Сафиюла Магомедова подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Дагестана, который частично удовлетворил заявление фирмы "Римос Лимитед" о признании ненадлежащим исполнение заявителем обязанностей управляющего, говорится в определении суда.

Глава Ространснадзора по МО Суржик останется под арестом — Мосгорсуд

17:51 20/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера