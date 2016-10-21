Националист Дмитрий Демушкин задержан в Москве

10:23 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Националист Дмитрий Демушкин, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, задержан в Москве, об этом сообщил РАПСИ сам Демушкин.

"Я подал заявку на марш ("Русский Марш" прим. РАПСИ), меня задержали сейчас, повезут на арест в Пресненский суд", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Демушкин, причиной задержания могло стать нарушение подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

Слушания дела по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.