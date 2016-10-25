МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию крушения Falcon

RIA Novosti, Maksim Blinov

13:55 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия — катастрофы самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, сообщается на официальном сайте организации.

Документ, подготовленный специалистами МАК, насчитывает 259 страниц и доступен для ознакомления на официальном сайте организации.

В разделе "Заключение" данного отчета приведен список факторов, сочетание которых наиболее вероятно привело к катастрофе. Среди возможных причин, приведших к происшествию, указывается нарушение медперсоналом аэропорта требований к контролю за употреблением водителями спецтехники алкоголя на рабочем месте, отсутствие в снегоуборочных машинах оборудования для прослушивания радиообмена на частоте диспетчера, неэффективная организация работы с подсистемой обзора и контроля летного поля, непринятие экипажем воздушного судна мер по прекращению взлета после получения информации о "машине, которая пересекает дорогу".

В ночь на 21 октября 2014 года (20 октября в 23:57 по московскому времени) в аэропорту "Внуково" (Москва) при взлете разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. Двигаясь по взлетно-посадочной полосе, воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), рассматривается Солнцевским судом Москвы.

По версии следствия, снегоуборочная машина, которой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Владимир Мартыненко, нарушив ряд правил, выехала на взлетно-посадочную полосу. При этом старший сменный инженер Владимир Леденев не проконтролировал выезд техники. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам, в результате произошло столкновение. В настоящее время все пятеро являются фигурантами уголовного дела.