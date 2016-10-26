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Следственный комитет выявил крупнейшую налоговую аферу IKEA в истории России

Сюжет: Фальсификации в ИКЕА
Контекст
Теги: Налоговое право, IKEA, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
10:00 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Следственный отдел по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудил уголовное дело по факту неуплаты холдингом ИКЕА налогов в размере более 32 миллиардов рублей при продаже долей в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», сообщил РАПСИ источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ИКЕА МОС в России, выступая от имени покупателя и продавца по сделкам, продали 99,9992% долей в ИКЕА МОС (владеет 14 торговыми центрами МЕГА по всей России) компании «ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ» (Германия) по цене всего около 35 миллиардов рублей, что почти в 5 раз ниже рыночной, уточнил источник.

Немецкое подразделение ИКЕА, воспользовавшись отсутствием механизма принудительной постановки на налоговый учет, уклонилось от постановки на учет в России по месту своего постоянного представительства, решив сэкономить на налогах в РФ.

Ранее ИКЕА ссылалась на полную уплату налогов в Германии в соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения, однако следствие установило, что сумма фактически уплаченного ИКЕА налога в Германии по данной сделке составляет около 8 миллионов рублей (200 тысяч евро), что в 4000 раз меньше, чем ИКЕА должна была заплатить в России.

Теперь разбираться в налоговых схемах иностранного «инвестора» будет следствие. При этом, интересно, что, если рыночная стоимость проданных ИКЕА активов в России действительно окажется в пять раз больше, чем цена, по которой рассчитывался налог от сделки в Германии, то для ИКЕА может быть выгодным уплата налога именно в РФ, поскольку ставка налога на прибыль в Германии выше чем в России, а сам налог рассчитывается в рублях по курсу 2011 года.

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Следственный комитет выявил крупнейшую налоговую аферу IKEA в истории России

10:00 26/10/2016 Следственный отдел по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудил уголовное дело по факту неуплаты холдингом ИКЕА налогов в размере более 32 миллиардов рублей при продаже долей в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», сообщил РАПСИ источник в правоохранительных органах.
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Следственный комитет выявил крупнейшую налоговую аферу IKEA в истории России

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