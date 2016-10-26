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IKEA отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов на 32 млрд руб

Сюжет: Фальсификации в ИКЕА
Контекст
Теги: Налоговое право, IKEA, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
13:25 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. IKEA отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов на 32 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе адвокатского бюро АИБ, представляющего интересы компании, передает РИА Новости.

В сообщении подтверждается, что «24 октября 2016 года Следственный отдел по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело против немецкой компании АО «ИКЕА Айнрихтунгс Гмбх» по факту уклонения от уплаты налогов в России в размере более 32 миллиардов рублей при продаже доли в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" в 2011 году».

По версии юристов IKEA, таким образом с компании пытаются повторно взыскать уже уплаченные налоги.

«СКР по Московской области нестандартно, в противоречии со сложившейся международной практикой трактует положения cоглашения между Россией и Германией», — приводятся в пресс-релизе слова адвоката Дмитрия Штукатурова.

Он уточняет, что согласно статье 13 соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения, полученные немецкой компанией доходы от продажи акций российской компании, активы которой, как у «ИКЕА Мос», состоят из недвижимого имущества более чем на 50%, не подлежат налогообложению в Российской Федерации.

«В связи с тем, что ИКЕА Айнрихтунгс ГмбХ является резидентом ФРГ, налог на прибыль этой компанией был оплачен в бюджет ФРГ», — добавляется в сообщении.

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IKEA отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов на 32 млрд руб

13:25 26/10/2016 IKEA отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов на 32 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе адвокатского бюро АИБ, представляющего интересы компании.
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