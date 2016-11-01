ФСИН проводит проверку после публикаций об избиении активиста Дадина в колонии

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

14:14 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Комиссия центрального аппарата ФСИН России направлена в Управление ФСИН республики Карелия для проверки информации, опубликованной в СМИ, об избиениях активиста Ильдара Дадина в колонии, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время ФСИН России проводит служебную проверку по факту информации, опубликованной в ряде СМИ, о неправомерных действиях в отношении осужденного Дадина. В УФСИН России по Республике Карелия направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении.

Ранее жена Дадина Анастасия Зотова в социальной сети Facebook опубликовала сообщение о том, что ее мужа в колонии пытают, избивают и даже угрожают убить.

Дадин четыре раза задерживался полицией за нарушения порядка проведения митингов, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Активист каждый раз привлекался к административной ответственности. Однако, согласно недавно вступившим в силу поправкам в законодательство, неоднократное нарушение порядка проведения митингов влечет уголовное преследование.

Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на двух годах. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.