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Независимая комиссия врачей не нашла следов побоев осужденного Дадина

Сюжет: Уголовное дело активиста Ильдара Дадина
Контекст
Теги: ФСИН РФ, Карелия, Россия
17:06 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Независимая комиссия врачей ФГБУЗ РК «Сегежская центральная районная больница» не обнаружила следов побоев при медицинском осмотре активиста Ильдара Дадина в колонии, сообщили РАПСИ в пресс-службе ФСИН России.

"По результатам осмотра врачей состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, также как и признаков ранее полученных травм", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что в настоящее время организован выезд осужденного в Петрозаводскую городскую больницу для инструментального обследования. Кроме того, из сообщения следует, что для освидетельствования здоровья Дадина планируется пригласить независимого эксперта, рекомендованного правозащитниками.

Ранее жена Дадина Анастасия Зотова в социальной сети Facebook опубликовала сообщение о том, что ее мужа в колонии пытают, избивают и даже угрожают убить.

Дадин четыре раза задерживался полицией за нарушения порядка проведения митингов, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Активист каждый раз привлекался к административной ответственности. Однако, согласно недавно вступившим в силу поправкам в законодательство, неоднократное нарушение порядка проведения митингов влечет уголовное преследование.

Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на двух годах. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.

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Независимая комиссия врачей не нашла следов побоев осужденного Дадина

17:06 02/11/2016 Независимая комиссия врачей ФГБУЗ РК «Сегежская центральная районная больница» не обнаружила следов побоев при медицинском осмотре активиста Ильдара Дадина в колонии, сообщили РАПСИ в пресс-службе ФСИН России.
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