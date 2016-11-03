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Антимонопольное дело возбуждено в отношении "ВТБ 24" из-за SMS-спама — УФАС

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Теги: "ВТБ 24", Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Бурятия, Россия
17:25 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Бурятское УФАС России возбудило дело о нарушении ПАО "Банк ВТБ 24" федерального закона "О рекламе" из-за распространения смс-рекламы без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

УФАС отмечает, что дело было возбуждено по итогам рассмотрения заявления гражданина, которому в сентябре 2016 года поступило смс-сообщение с рекламой кредита.

"Согласие абонента на получение рекламы по сетям электросвязи со стороны ПАО "Банк ВТБ 24" в адрес УФАС не представлено", — подчеркивает антимонопольная служба.

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Антимонопольное дело возбуждено в отношении "ВТБ 24" из-за SMS-спама — УФАС

17:25 03/11/2016 Бурятское УФАС России возбудило дело о нарушении ПАО "Банк ВТБ 24" федерального закона "О рекламе" из-за распространения смс-рекламы без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.
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