Антимонопольное дело возбуждено в отношении "ВТБ 24" из-за SMS-спама — УФАС

РАПСИ

17:25 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Бурятское УФАС России возбудило дело о нарушении ПАО "Банк ВТБ 24" федерального закона "О рекламе" из-за распространения смс-рекламы без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

УФАС отмечает, что дело было возбуждено по итогам рассмотрения заявления гражданина, которому в сентябре 2016 года поступило смс-сообщение с рекламой кредита.

"Согласие абонента на получение рекламы по сетям электросвязи со стороны ПАО "Банк ВТБ 24" в адрес УФАС не представлено", — подчеркивает антимонопольная служба.