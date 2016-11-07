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Завершено расследование дела экс-мэра Пензы о хищении свыше 97 млн руб

Теги: Хищения, Мошенничество, Следственный комитет РФ, Пензенская область, Россия
15:37 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Пензы Александра Пашкова и президента ООО ЦСК "Сигма", бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в хищении более 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра, сообщили РАПСИ в пресс-службе регионального СК.

"Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника Губернатора Пензенской области на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО ЦСК "Сигма" Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению чужого имущества), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение)... В настоящее время обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которое направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. 

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2015 года бизнесмен Богунов при подстрекательстве бывшего мэра Пашкова из авансовых платежей на строительство перинатального центра в Пензе похитил порядка 67 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, экс-чиновник, желая похитить мошенническим путем денежные средства, получил от Богунова 30 миллионов рублей якобы для последующей передачи их в качестве вознаграждения местным чиновникам и представителям одной из государственных корпораций за действия в интересах ООО ЦСК "Сигма" при строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра. Однако полученные денежные средства Пашков присвоил и распорядился по собственному усмотрению.


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Завершено расследование дела экс-мэра Пензы о хищении свыше 97 млн руб

15:37 07/11/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Пензы Александра Пашкова и президента ООО ЦСК "Сигма", бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в хищении более 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра, сообщили РАПСИ в пресс-службе регионального СК.
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