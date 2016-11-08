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Роспатент отказал предпринимателю в регистрации товарного знака Life-News.ru

Контекст
Теги: Товарный знак, Авторское право, Ньюс Медиа, Роспатент, Москва, Россия
12:25 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ в заявлении индивидуального предпринимателя (ИП) Андрея Степанова о регистрации товарного знака Life-News.ru, говорится в материалах Роспатента.

Степанов подал возражение на решение службы об отказе в государственной регистрации товарного знака Life-News.ru. Роспатент отметил, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с брендом LifeNews, принадлежащем ОАО "Ньюс медиа".

В свою очередь заявитель ссылался на то, что с апреля 2008 года является владельцем доменного имени life-news.ru, на котором разместил информационный портал "LIFE NEWS". С 5 февраля 2009, после регистрации в качестве ИП, заявитель становился фактическим владельцем коммерческих обозначений  "Лайф-ньюз" и "LIFE NEWS". Также Степанов отмечал, что правообладатель противопоставленных товарных знаков — ОАО "Ньюс медиа" — начал использовать обозначения "LIFE NEWS" только с 6 февраля 2010 года.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 9, 35, а также части 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ в октябре подтвердил решение об отказе АО "Ньюс Медиа" в иске к Степанову о запрете использования индивидуального обозначения "life-news" и взыскании 100 тысяч рублей компенсации.

Согласно материалам дела, предприниматель является администратором доменного имени life-news.ru, которое зарегистрировано в апреле 2008 года. Суды пришли к выводу о том, что Степанов использовал доменное имя в качестве новостного портала непрерывно в течение длительного периода времени, до даты регистрации истцом своего товарного знака.

"Регистрируя товарный знак, истец был осведомлен о существовании названного доменного имени на сайте с одноименным обозначением до даты приоритета спорного товарного знака. В связи с этим суды пришли к выводу о том, что действия истца по приобретению права на товарный знак, представляют собой злоупотребление правом, а использование словесного обозначения в доменном имени со стороны ответчика является добросовестным", — отмечается в материалах СИП.

В декабре 2015 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску АО "Ньюс Медиа" о запрете администратору интернет-портала lifemo.ru гражданину Илье Паймушкину использовать товарный знак истца "LiFE" в домене.

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Роспатент отказал предпринимателю в регистрации товарного знака Life-News.ru

12:25 08/11/2016 Палата по патентным спорам подтвердила отказ в заявлении индивидуального предпринимателя (ИП) Андрея Степанова о регистрации товарного знака Life-News.ru, говорится в материалах Роспатента.
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