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От отравления алкоголем в этом году умерло 9,3 тыс человек – Роспотребнадзор

Контекст
Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
12:25 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор сообщил, что за девять месяцев 2016 года на территории России зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 9,3 тысячи с летальным исходом (25,6%).

Количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией последовательно снижается с 2013 года, отметило ведомство. Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этанолом, спиртом неуточненным (денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем), метанолом, сивушным маслом. Ведущее место в структуре отравлений занимают отравления этанолом (76% от всех случаев отравления спиртосодержащей жидкостями), отмечается в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, в конце 2015 года в РФ обострилась ситуация, связанная с групповыми отравлениями с летальными исходами фальсифицированной алкогольной продукцией, приобретённой у неустановленных лиц. Данная продукция реализовалась дистанционным способом через сайты в сети интернет.

В рамках реализации функций по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований Правил продажи товаров дистанционным способом, в том числе в части пресечения действий по реализации алкогольной продукции дистанционным способом. В частности, Роспотребнадзор с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года подал более 600 заявлений в судебные органы о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайтах в сети интернет. По заявлениям ведомства суды около 500 сайтов и страниц признали содержащими информацию, запрещенную к распространению, и подлежащими закрытию.

Роспотребнадзор напомнил, что Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года определены первостепенные задачи, в том числе снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения, снижение первичной заболеваемости, снижение смертности от алкоголизма, в том числе связанной с острыми отравлениями алкоголем.

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От отравления алкоголем в этом году умерло 9,3 тыс человек – Роспотребнадзор

12:25 24/11/2016 Роспотребнадзор сообщил, что за девять месяцев 2016 года на территории России зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 9,3 тысячи с летальным исходом (25,6%).
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