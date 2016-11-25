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Рособрнадзор запретил набор студентов в четыре вуза

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Теги: Образование, Рособрнадзор, Москва, Россия
12:25 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за неисполнение своих предписаний запретила набор в четыре вуза, говорится на сайте ведомства.

Прием студентов запрещен в «Северный институт предпринимательства», «Оренбургский государственный аграрный университет», «Восточно-Европейский институт психоанализа», «Государственный аграрный университет Северного Зауралья».

Кроме того, ведомство полностью приостановило действие государственной аккредитации Светлоградского и Буденновского филиалов «Института Дружбы народов Кавказа».

Также на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Кушвинского филиала «Уральский институт коммерции и права».

 

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Рособрнадзор запретил набор студентов в четыре вуза

12:25 25/11/2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за неисполнение своих предписаний запретила набор в четыре вуза, говорится на сайте ведомства.
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