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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации зимнего отдыха детей

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Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
15:23 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период зимней оздоровительной кампании детей 2016-2017 гг. напомнило о необходимости выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ряда обязательных требований.

Выезд организованных групп детей в оздоровительные учреждения допускается при условии соответствия стационарного оздоровительного учреждения отдыха и оздоровления требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоровительных лагерей, необходимо в срок не позднее, чем за два месяца до открытия оздоровительного сезона, поставить в известность соответствующие органы о планируемых сроках открытия детских оздоровительных лагерей, режиме функционирования (датах начала и окончания смены), планируемом количестве детей в смену.

Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в установленном порядке, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года.

На момент открытия оздоровительных учреждений все сотрудники должны быть привиты:

- против дифтерии (один раз в 10 лет);

- против кори (взрослые, относящиеся к группе риска, до 55 лет);

- против краснухи (девушки в возрасте до 25 лет).

Для сотрудников, участвующих в процессе транспортировки, приёмки, хранения, приготовления (производства) и реализации пищевых продуктов и продукции общественного питания:

- против дизентерии Зонне (один раз в год);

- против вирусного гепатита А (для ранее не болевших, в соответствии с инструкциями по применению вакцин).

Все сотрудники оздоровительных учреждений один раз в два года должны прослушать курс гигиенической подготовки с последующей аттестацией.

Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту учебы и проживания, о состоянии здоровья и сведений об имеющихся прививках. Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся прививках.

Перевозка детей автобусами (в загородный лагерь и обратно, до железнодорожного вокзала и обратно, во время туристических экскурсий и т.д.) осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1777 «Правилами перевозки группы детей автобусами».

Требования к организации перевозки детей железнодорожным транспортом установлены СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». Текущая редакция правил касается организованных групп детей, находящихся в пути свыше десяти часов. В санитарных правилах определены требования к организации поездок групп детей, порядок организации питания, медицинского обслуживания, перечень гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации зимнего отдыха детей

15:23 25/11/2016 Управление Роспотребнадзора по Москве в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период зимней оздоровительной кампании детей 2016-2017 гг. напомнило о необходимости выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ряда обязательных требований.
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