Трунов и Маруани задержаны во время заключения официальной сделки - адвокат

РАПСИ, Людмила Кленько

20:53 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Лидер группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов задержаны по подозрению в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова во время заключения официальной гражданско-правовой сделки, сообщила РАПСИ адвокат Людмила Айвар, супруга Трунова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский сообщил РАПСИ, что Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро.

"Игорь Леонидович (Трунов) и Маруани поехали в "Сбербанк" в сопровождении нотариусов для заключения официальной гражданско-правовой сделки в рамках мирового соглашения. По условиям соглашения Маруани положена компенсация за нарушенное авторское право. Да, речь шла о миллионе евро, для американского суда это небольшая сумма. Ее предложил сам Киркоров, его сторона, они долго сами вели диалог. Происходящее - провокация со стороны Добровинского", - сказала Айвар.

По её словам, Трунов сейчас находится в банке, с ним беседуют люди в штатском. "Мне об этом дочь сказала. Я не знаю, что там происходит, он (Трунов) не берет трубку", - заключила Айвар.

Трунов на звонок РАПСИ не ответил.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о намерении защищать в американском суде нарушенные Киркоровым авторские права Маруани.

На среду, 30 ноября, в Москве была запланирована пресс-конференция с участием сторон конфликта.

