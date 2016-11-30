Роспотребнадзор оштрафовал детские дошкольные учреждения Москвы на 1,8 млн руб

19:42 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Столичное управление Роспотребнадзора в этом году в ходе проверок за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях Москвы выписало постановления о штрафах на 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

За выявленные нарушения санитарных норм и нарушения прав потребителей вынесено 158 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов.

Всего в этом году в Москве проведено 16 плановых и 70 внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в отношении учреждений дополнительного образования (детских спортивных и художественных школ) и других видов внешкольных учреждений для детей и подростков.

Основными нарушениями, установленными в учреждениях, стали: отсутствие маркировки на учебной мебели, нарушения питьевого режима, несоблюдение дезинфекционного режима и режима уборки помещений, нарушения сроков прохождения персоналом медицинских осмотров и проведения профилактических прививок.