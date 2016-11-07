Роспотребнадзор оштрафовал детские дошкольные учреждения на 119 млн руб

09:00 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Роспотребнадзор в этом году в ходе проверок за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях выписал постановления о штрафах на 119 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

От работы отстранены 744 сотрудника дошкольных учреждений, более 1,5 тысячи материалов передано в суд для назначения административного наказания. По решению суда была приостановлена деятельность 227 учреждений. На контроле управлений Роспотребнадзора находится свыше 51 тысячи дошкольных образовательных организаций, которые посещают около 7 миллионов детей.

За девять месяцев специалистами Роспотребнадзора проведено свыше 22 тысяч мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях. В ходе контрольных мероприятий проводились лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата и уровней освещенности в помещениях групповых, проб питьевой воды, готовых блюд и пищевого сырья по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, гигиеническая оценка примерного двухнедельного меню и выполнение суточных норм питания.

По результатам контроля 4,7% лабораторных измерений параметров микроклимата не соответствовали требованиям санитарного законодательства. В ходе лабораторно-инструментальных исследований уровня освещенности помещений детских учреждений установлено превышение нормативных показателей в 6,9% проведенных замеров.

Отмечается положительная тенденция улучшения показателей безопасности дошкольного питания. При проведении контрольно-надзорных мероприятий за организацией питания из общего количества отобранных проб не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям 1,7% готовых блюд, по калорийности – 4,5%, говорится в сообщении ведомства.