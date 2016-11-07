Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
07/11/2016 12:59
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Роспотребнадзор оштрафовал детские дошкольные учреждения на 119 млн руб

Контекст
Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
09:00 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Роспотребнадзор в этом году в ходе проверок за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях выписал постановления о штрафах на 119 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

От работы отстранены 744 сотрудника дошкольных учреждений, более 1,5 тысячи материалов передано в суд для назначения административного наказания. По решению суда была приостановлена деятельность 227 учреждений. На контроле управлений Роспотребнадзора находится свыше 51 тысячи дошкольных образовательных организаций, которые посещают около 7 миллионов детей.

За девять месяцев специалистами Роспотребнадзора проведено свыше 22 тысяч мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях. В ходе контрольных мероприятий проводились лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата и уровней освещенности в помещениях групповых, проб питьевой воды, готовых блюд и пищевого сырья по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, гигиеническая оценка примерного двухнедельного меню и выполнение суточных норм питания.

По результатам контроля 4,7% лабораторных измерений параметров микроклимата не соответствовали требованиям санитарного законодательства. В ходе лабораторно-инструментальных исследований уровня освещенности помещений детских учреждений установлено превышение нормативных показателей в 6,9% проведенных замеров.

Отмечается положительная тенденция улучшения показателей безопасности дошкольного питания. При проведении контрольно-надзорных мероприятий за организацией питания из общего количества отобранных проб не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям 1,7% готовых блюд, по калорийности – 4,5%, говорится в сообщении ведомства.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Роспотребнадзор оштрафовал детские дошкольные учреждения на 119 млн руб

09:00 07/11/2016 Роспотребнадзор в этом году в ходе проверок за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских дошкольных образовательных учреждениях выписал постановления о штрафах на 119 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Выводы ФАС о перечислении энергокомпаниями 867 млн руб в бюджет подтверждены

12:25 07/11/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости перечисления ЗАО «КЭС-Трейдинг» и компаниями группы «Т плюс» 867 миллионов рублей в федеральный бюджет за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Суд отправил под домашний арест владелиц собак, покусавших девочку

12:17 07/11/2016 Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сроком на два месяца в отношении двух женщин, чьи собаки покусали 7-летнюю девочку, сообщили в понедельник РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Подрядчик строительства "Восточного" осужден на 3,5 года за присвоение 1,7 млн руб

11:57 07/11/2016 Благовещенский городской суд Амурской области приговорил руководителя частной фирмы, выполнявшей комплекс работ по строительству космодрома "Восточный", к 3,5 годам лишения свободы за присвоение денежных средств в размере 1,7 миллиона рублей, выделенных на выполнение строительно-монтажных работ, сообщили РАПСИ в пресс-службе МВД России.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера