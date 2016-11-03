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Впервые за отсутствие чипов конфискованы шубы на 1 млн руб - Роспотребнадзор

Контекст
Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
12:17 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя – РАПСИ. Первые дела об административных правонарушениях, связанных с отсутствием идентификационных знаков на шубах, обернулись для пяти предпринимателей конфискацией 112 меховых изделий почти на 1 миллион рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, каждый из привлеченных к ответственности заплатит по 5 тысяч рублей. Ведомство отмечает, что в судах Москвы и Тульской области были рассмотрены первые дела о правонарушениях из-за несоблюдения требований постановления Правительства РФ от 11 августа 2016 года.

По данным службы, нарушения были выявлены должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора в рамках контроля за оборотом продукции, применительно к которой принято решение о маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

"По результатам рассмотрения судами материалов соответствующих дел на каждого из пяти привлеченных к административной ответственности индивидуальных предпринимателей был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. В общей сложности решения о конфискации были приняты в отношении 112 швейных меховых изделий на общую сумму 1,015 миллиона рублей", - подчеркивает Роспотребнадзор.

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Впервые за отсутствие чипов конфискованы шубы на 1 млн руб - Роспотребнадзор

12:17 03/11/2016 Первые дела об административных правонарушениях, связанных с отсутствием идентификационных знаков на шубах, обернулись для пяти предпринимателей конфискацией 112 меховых изделий почти на 1 миллион рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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