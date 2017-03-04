Адвокаты призывают следствие прислушаться к совету президента "не шуметь"

15:43 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек – РАПСИ, Диана Гуцул. Следственные и правоохранительные органы не должны создавать «информационный шум» вокруг резонансных дел, поскольку подрывают тем самым принцип презумпции невиновности и могут повлиять на решение суда, такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РАПСИ.

В четверг Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

«Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня… У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных, правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», - сказал он.

Лучше так, чем никак

Адвокат Марат Аманлиев убежден, что следственные и правоохранительные органы должны озвучивать информацию о коррупционных делах, чтобы «население знало, что с коррупцией идет борьба». «Другое дело – наказание, которое за коррупцию у нас назначает суд. У нас люди, ворующие миллионы и миллиарды из бюджета, получают условные сроки, а мелкие чиновники за незначительный проступок – реальные сроки и огромные штрафы. Вот этому моменту бы внимание уделить. А резонанс и шум нужны, но не раз в год, показательные, а систематические и на постоянной основе», – считает Аманлиев.

Собеседник агентства признается, что предпочтет наличие «информационного шума», чем его отсутствие. «Но доля логики в словах президента есть. Проблема в том, что, когда что-то происходит, у нас подхватывают новость и обсуждают неделями, будто важнее больше ничего нет. Это крайность. Но пусть лучше так будет, чем никак. Хотя в идеале должен быть не шум, а простое, объективное и умеренное освещение в СМИ», – сказал Аманлиев.

Адвокат Александр Арутюнов «готов подписаться под каждым словом президента». «Это действительно так, по громким делам органы следствия сразу начинают пиарить свою кампанию. С адвокатской точки зрения, это делается с целью скрыть недостаток доказательств, за счет информационного шума его пытаются восполнить», - считает Арутюнов. При этом он призывает не забывать и о другой ситуации: когда защитники подозреваемого начинают «активно говорить о невиновности лица», а следственные органы противодействуют «атаке», невольно включаясь в информационную гонку.

«Рекомендовать следственным и правоохранительным органам не устраивать шоу – правильно, но, с другой стороны, они могут оказаться в незавидном положении, если, как в случае с тем же делом экс-министра Алексея Улюкаева, сливать информацию будет только защита подозреваемого. Но где та грань, где информация вбрасывается с целью покрыть недостаток доказательств, а где – с целью предоставить объективную информацию – определить сложно», – сказал Арутюнов.

Хороший совет

А адвокату Оксане Михалкиной информационное освещение резонансных дел в СМИ не мешает, «а только помогает». «Дело в том, что СК и МВД так или иначе первыми дают информацию в СМИ и зачастую она преувеличенная. А мы именно через СМИ имеем возможность донести до общества правдивую версию. У нас или так, или как двадцать лет назад, когда про любые дела не сообщалось вообще, информация подавалась наверх в виде сводок и носила служебный характер», – рассуждает Михалкина. Адвокат обращает внимание на то, что широкое освещение в СМИ дела, виновность фигуранта которого не установлена судом, подрывает принцип презумпции невиновности.

На этот же момент обращает внимание адвокат Иван Сустин. «Информационный шум, о котором говорит президент, безусловно, мешает. И именно по той причине, что органы предварительного следствия выдают информацию однобоко, а все СМИ потом ссылаются на эти пресс-релизы и обвиняют человека по факту, тогда как его вина не доказана в суде. Это может повлиять даже на судебное решение. Я надеюсь, что следственные органы прислушаются к совету президента», – заключил Сустин.

Адвокат Александр Высоцкий полностью поддерживает мнение президента.

«Я с ним полностью согласен, потому что часто СМИ, которые ориентированы только на информацию правоохранительных органов, выдают желаемое за действительное, а в итоге у граждан формируется мнение о пока подозреваемом человеке, как о враге. Это неправильно. С учетом того, что человек под стражей, его образ в итоге формируется однобоко и однозначно в негативном свете. Напомню, что с моего коллеги следствие взяло подписку о неразглашении по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Получается, следствие свою позицию озвучивает, грязью человека поливает, а защита ответить не может. Это несправедливо», – сказал Высоцкий. Адвокат считает, что наряду со следственными и правоохранительными органами, ответственность за происходящее должны нести и СМИ. «Прежде, чем опубликовать информацию об обвиняемом, они как минимум должны связаться со стороной защиты и выслушать иное мнение. А вывод о виновности или невиновности общественность уже сделает сама», – заключил он.