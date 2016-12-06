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Предъявлено обвинение фигурантам дела об аварии автобуса с детьми в ХМАО

Контекст
Теги: Транспорт, Прокуратура и следствие, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
18:22 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Следователи предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о ДТП с участием перевозившего детей автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Ведомство уточняет, что водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, Зайнуллин избрал скорость движения автобуса без учета дорожных и метеорологических условий, не соблюдая безопасного интервала до других участников дорожного движения, что привело к столкновению с грузовым тягачом марки «Volvo», перевозившего негабаритный груз, под управлением Раиля Саитханова. Водителю грузового тягача также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи также предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, представителю индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки, Александру Сидоруку.

В отношении троих указанных лиц следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК также сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении директора детской спортшколы «Сибиряк» Ирины Тарасовой по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, Тарасова не организовала перевозку детей и не определила ответственных лиц за ее организацию, а также не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей.

Согласно сообщению пресс-службы СК, 4 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 11 из которых — дети. В салоне автобуса находились 30 человек, в числе которых водитель, 27 несовершеннолетних, участники команды по спортивной акробатике из Нефтеюганска, и двое сопровождающих, которые возвращались домой с соревнований.

Как сообщили в СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, избрав скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий, в связи с чем не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовыми транспортными средствами, а также с легковым автомобилем, следовавшими во встречном направлении.

«В качестве причин аварии и гибели пассажиров автобуса следствие рассматривает нарушение водителями автобуса и грузового автомобиля правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, представителем индивидуального предпринимателя», — отмечают в ведомстве.

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Предъявлено обвинение фигурантам дела об аварии автобуса с детьми в ХМАО

18:22 06/12/2016 Следователи предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о ДТП с участием перевозившего детей автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
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