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Правозащитники просят ГП взыскать с ФСИН 22 млн руб, выплаченных по решениям ЕСПЧ

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Теги: Генеральная прокуратура РФ, ФСИН РФ, Юрий Чайка, Россия
14:33 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой подать регрессные иски к сотрудникам ФСИН, чьи действия привели к неоказанию медпомощи осужденным и выплате им денежных компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека, об этом он в среду сообщил РАПСИ.

По словам собеседника агентства, за последние три года ЕСПЧ принял 19 решений по жалобам российских граждан на ненадлежащее оказание медицинской помощи в местах лишения свободы. "Речь идет о Москве Республике Татарстан, Мордовии, Коми, Удмуртии, Кемеровской, Астраханской, Челябинской, Волгоградской, Свердловской и Омской областях, Красноярском и Забайкальском крае. Общая сумма выплат, произведенных из федерального бюджета пострадавшим, составила 22,4 миллиона рублей. Непосредственные причинители вреда в лице должностных лиц Уголовно-исполнительной системы уходят от ответственности, а ситуация с оказанием качественной медицинской помощи в колониях и СИЗО только ухудшается с каждым годом. Это формирует порочную практику безнаказанности, влечет за собой увеличение количества обращений пострадавших в международные судебные инстанции и дополнительную финансовую нагрузку на бюджет страны", - сказал Петряков.

Правозащитник напоминает, что в федеральном бюджете на 2017 год в качестве выплат компенсаций по решениям ЕСПЧ заложено 600 миллионов рублей, чего, по мнению практикующих юристов, явно недостаточно. 

"В связи с этим мы предлагаем Генпрокуратуре начать применять на практике механизм по взысканию в регрессном порядке сумм, выплаченных по решениям ЕСПЧ, с работников ФСИН. Положительный опыт в этой сфере имеется - дело «Михеев против России». В 2009 году прокурор Нижегородской области обратился в суд с иском к двум бывшим сотрудникам милиции, жестоко избившим Алексея Михеева и фактически сделавшим его инвалидом. Представитель надзорного ведомства потребовал взыскать с экс-милиционеров 8,5 миллионов рублей (250 тысяч евро), которые пострадавший получил от правительства РФ по решению ЕСПЧ. Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. А позднее, в 2011 году, в статью 1081 Гражданского кодекса России было внесено дополнение, в соответствии с которым «РФ, субъект Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по решениям ЕСПЧ имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение». Для этого не требуется установленной приговором суда, вступившим в законную силу, вины должностного лица. Срок для подачи регрессного иска — 3 года", - пояснил Петряков. 

Правозащитник напоминает, что ни один сотрудник Уголовно-исполнительной системы не понес материальную ответственность. Бремя же выплат компенсаций опосредованно возлагается на рядовых граждан.

 


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Правозащитники просят ГП взыскать с ФСИН 22 млн руб, выплаченных по решениям ЕСПЧ

14:33 07/12/2016 Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой подать регрессные иски к сотрудникам ФСИН, чьи действия привели к неоказанию медпомощи осужденным и выплате им денежных компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека, об этом он в среду сообщил РАПСИ.
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