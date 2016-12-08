Родители и бабушка живодерок из Хабаровска оштрафованы на 500 руб

11:30 08/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Комиссия по делам несовершеннолетних Индустриального района Хабаровска оштрафовала на 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей родителей и бабушку хабаровских школьниц, обвиняемых в издевательствах над животными, сообщила в четверг РАПСИ заместитель председателя Комиссии Елена Кремлякова.

Нарушителями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ комиссией были признаны родители одной девушки и опекун второй — бабушка.

"Их привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП. Это Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 500 рублей — это максимальный штраф", — сказала Кремлякова.

Две 17-летние девушки, обвиняемые в убийствах животных, находятся под стражей. Следственными органами СК по Хабаровскому краю в отношении девушек возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), частью 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело в отношении девушек по фактам жестокого обращения с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ) передано в Главное следственное управление Следственного комитета России (с дислокацией в Хабаровске).