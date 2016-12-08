Глава ФАС отметил законность сделки по продаже пакета акций "Роснефти"

14:12 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Согласование сделки по приватизации крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" не требуется по 57-му закону об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Сделка совершена на законных основаниях", - констатировал он, отметив, что соглашение по приобретению 19,5% акций нефтяной компании не требует вынесения на рассмотрение Правительственной комиссии. "Роснефть" должна направить в антимонопольный орган уведомление о совершении сделки в установленный законом срок, подчеркнул руководитель ФАС.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сообщил в среду президенту РФ Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций нефтяной компании. По данным РИА Новости, покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. Сделка по приватизации нефтяной компании принесет в российский бюджет 10,5 миллиарда евро.