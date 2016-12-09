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Владимирский чиновник стал фигурантом еще одного уголовного дела

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Владимирская область, Россия
16:45 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Сотрудниками следственных органов возбуждено еще одно уголовное дело о коррупции в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2014 года Хвостов начал переговоры с местным предпринимателем, заинтересованным в беспрепятственном утверждении проекта планировки территории застройки юго-западной части Владимира. На встрече с ним подозреваемый озвучил размер денежного вознаграждения за предстоящую протекцию и рассказал о способе передачи денег. А в конце апреля чиновник получил от заинтересованного лица 2 миллиона 200 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ведомстве отмечают, что в октябре 2016 года в отношении Хвостова следователями уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление, в рамках которого ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей от местного предпринимателя за содействие местному бизнесмену в решении вопроса бюджетного финансирования строительства социального объекта. По ходатайству следствия суд санкционировал арест Хвостова.

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Владимирский чиновник стал фигурантом еще одного уголовного дела

16:45 09/12/2016 Сотрудниками следственных органов возбуждено еще одно уголовное дело о коррупции в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
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