Новый законопроект об ОСАГО необходимо доработать — Правительство РФ

11:14 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Правительство РФ, рассмотрев законопроект о внесении изменений в закон об ОСАГО, считает, что его необходимо доработать до рассмотрения Государственной Думой во втором чтении. Об этом говорится в официальном отзыве кабинета министров на законопроект.

Документ внесен в Госдуму депутатом Михаилом Емельяновым. Законопроектом предлагается установить в Федеральном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» право страховщика на выбор способа возмещения вреда, причинённого транспортному средству. Как ранее сообщали СМИ, Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в декабре.

В сообщении Кабмина отмечается, что законопроектом вносятся изменения, в том числе в пункт 15 статьи 12 Федерального закона об ОСАГО, в соответствии с которыми возмещение вреда, причинённого транспортному средству, производится по выбору страховщика. Тем самым ухудшается положение потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии, который в соответствии с действующей редакцией Федерального закона об ОСАГО имеет право выбора способа возмещения вреда, причинённого транспортному средству.

Ограничение права потерпевшего получить по договору ОСАГО возмещение вреда в денежной форме не в полной мере согласуется с пунктом 1 статьи 929 Гражданского кодекса РФ, на основании которого по договору имущественного страхования страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение лицу, в пользу которого заключён договор страхования. Учитывая, что отношения по договору ОСАГО носят гражданско-правовой характер, способ возмещения страховщиком вреда по такому договору обязательного страхования должен быть чётко определён его условиями и свободно определяться потерпевшим по согласованию со страховщиком.

Установление в законопроекте в качестве преимущественного способа возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего, организации и оплаты страховщиком его восстановительного ремонта не должно носить лишь ограничивающий характер для потерпевших. Следует предусмотреть преимущества для потерпевших выбора такого способа возмещения вреда, в частности исключение учёта износа деталей, узлов, агрегатов, подлежащих замене при восстановительном ремонте, а также положения, направленные на защиту прав и законных интересов потерпевших, предусматривающие:

- регламентацию порядка устранения выявленных потерпевшим недостатков восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства;

- возможность выбора потерпевшим станции технического обслуживания из предложенного страховщиком перечня с учётом определённых критериев доступности и удобства для потерпевшего ремонта транспортного средства на станции технического обслуживания, в том числе с учётом возможности эксплуатации повреждённого транспортного средства, его доставки на станцию технического обслуживания, если характер повреждений исключает возможность участия транспортного средства в дорожном движении, сохранения гарантийных обязательств завода-изготовителя, примерных сроков ремонта и его ожидания;

- порядок возмещения вреда путём ремонта транспортного средства в случае превышения стоимости ремонта размера страховой суммы по договору обязательного страхования;

- основания для выбора денежной формы возмещения вреда.

Предусмотренные пунктом 2 статьи 1 законопроекта требования к станциям технического обслуживания в части их территориального расположения не позволят обеспечить удобство возмещения причинённого вреда в натуре для потерпевших. Установление в качестве критерия расположения станции технического обслуживания только расстояния от места жительства потерпевшего до станции технического обслуживания Правительство считает недостаточным. Кроме того, установление требования к расстоянию до станции технического обслуживания от места жительства потерпевшего может создать для потерпевших дополнительные сложности, связанные с транспортировкой транспортного средства на станцию технического обслуживания в случае, если дорожно-транспортное происшествие произошло далеко от места жительства потерпевшего. Кроме того, Правительство полагает, что установление требований к станции технического обслуживания не является предметом правового регулирования Федерального закона об ОСАГО.

Поскольку положения законопроекта распространяются на всех потерпевших, могут возникнуть сложности при направлении на ремонт транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, имеющим свои ремонтные и обслуживающие организации.

В связи с этим, как отмечается в сообщении "Правительство РФ считает необходимым доработать законопроект с учётом высказанных замечаний до рассмотрения Государственной Думой во втором чтении".