Защита Павленского подала жалобу в ЕСПЧ в связи с делом о поджоге двери ФСБ

РАПСИ

15:10 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита художника-акциониста Петра Павленского направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решения российских судов по уголовному делу о поджоге двери здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве, сообщила РАПСИ адвокат осужденного Ирина Хрунова.

"В жалобе указано, что решения Мещанского суда Москвы и Московского городского суда были приняты с нарушениями, в частности, судебными актами была нарушена статья 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая справедливое судебное разбирательство. Кроме того, нами было заявлено о нарушении права Павленского на свободу выражения мнения", - пояснила адвокат.

Приговором Мещанского суда от 8 июня 2016 года художник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", и оштрафован на полмиллиона рублей, также с него было постановлено взыскать 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса". Мосгорсуд 25 октября признал решение суда первой инстанции законным и отклонил жалобу адвокатов Павленского.

По мнению защиты, вступивший в законную силу приговор Мещанского суда не учитывает имущественное положение осужденного, а кроме того со стороны ФСБ в установленном порядке не было проведено действий, подтверждающих размер причиненного ущерба.

После оглашения приговора в Мещанском суде Павленского освободили из-под стражи, и он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке. При этом, согласно Уголовному кодексу, если он не будет исполнять решение суда, то наказание может быть заменено на более суровое — вплоть до лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Павленскому инкриминировалось повреждение выявленного объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ. Экспертиза отметила, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX - начала XX веков, но и как место, где «содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели».

