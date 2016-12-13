Генпрокуратура выявила 4 тыс нарушений в ходе проверок расходов чиновников

РАПСИ

19:08 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ. Генеральная прокуратура в ходе проверки в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, выявила более 4 тысяч нарушений закона. Об этом, по информации пресс-службы главы государства, сообщил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман на заседании президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.

К дисциплинарной ответственности привлечено более 700 должностных лиц. Согласно представленной информации, за девять месяцев 2016 года проведено более 6 тысяч проверок исполнения законодательства о контроле за расходами.

Вместе с тем было отмечено, что, несмотря на формирующуюся эффективную практику прокурорского надзора, имеются трудности в реализации законодательства о контроле за расходами и определённые недостатки правового регулирования в данной сфере. В этой связи президиум совета поручил проработать предложения о внесении в установленном порядке в Госдуму законопроектов с целью повышения эффективности применения положений Федерального закона N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».