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Следователи просят сообщить им информацию о "группах смерти" в соцсетях

Контекст
Теги: Суицид, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
11:38 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Санкт-Петербургские следователи просят граждан проинформировать их об известных им попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», сообщает в четверг СК РФ.

Главным следственным управлением СК РФ по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту подстрекательства подростков к доведению до самоубийства в популярной социальной сети (часть 4 статья 33, статья 110 УК РФ). Обвинение в совершении этого преступления предъявлено администратору одной из «групп смерти» Филиппу Будейкину, зарегистрированному под псевдонимом «Филипп Лис», в настоящее время он находится под стражей.

"В ходе расследования было установлено, что Будейкин и иные пока неустановленные лица в закрытых группах социальной сети «Вконтакте» пропагандировали суицидиальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жизнью. Воздействию злоумышленников подвергались прежде всего ребята, столкнувшиеся с типичными подростковыми проблемами, которым взрослые «доброжелатели» навязывали радикальный выход из ситуации. К настоящему времени следователи установили 15 участников «групп смерти», совершивших суициды в различных регионах РФ. Все они оказались в серьезнейшей психологической ловушке и, последовательно выполняя требования администраторов групп, перед смертельным шагом удалили переписку с ними в социальной сети", - сообщает СК.

Чтобы изобличить лиц, подталкивающих детей к непоправимому шагу, следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», с просьбой сообщить информацию по телефону ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу: 8(812)570-66-71 или номеру «02». Следствие гарантируют анонимность звонков.

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Следователи просят сообщить им информацию о "группах смерти" в соцсетях

11:38 15/12/2016 Санкт-Петербургские следователи просят граждан проинформировать их об известных им попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом «Филипп Лис», сообщает в четверг СК РФ.
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